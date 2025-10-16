Empiezan las obras de la plaza-mirador en el puerto de l'Ampolla con un coste de 615.000 euros

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Ports de la Generalitat ha empezado este jueves las obras de adecuación de la cubierta transitable que hay sobre los locales pesqueros del puerto de l'Ampolla (Baix Ebre). Esta cubierta es la plaza-mirador de la calle Vista Alegre que conecta con la calle a Mateu Piñana, a una cota inferior, a través de unas escaleras que se tienen que modificar para mejorar el acceso del vecindario. La actuación tiene un coste de 615.000 euros, sin IVA y se ejecutará en un plazo de cinco meses. Los trabajos prevén la impermeabilización del espacio, el cambio del pavimento, la sustitución de las gradas, la construcción de una pérgola con placas solares y el impulso a la accesibilidad para los peatones.