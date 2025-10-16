La ACA inicia la limpieza y retirada de material del cauce del barranco de la Galera en Masdenverge

La máquina enviada por la ACA al barranco de la Galera a su paso por Masdenverge retirando sedimentos el cauce.ACN

Cuatro días después del aguacero que asoló la comarca del Montsià, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha empezado a trabajar en la limpieza y retirada de sedimentos acumulados en el cauce del barranco de la Galera. Tal como este miércoles anunció la consellera de Territori, Sílvia Paneque, las tareas han empezado en el municipio de Masdenverge, donde una máquina retira barro, piedras y escombros acumulados que dejaron la barrancada.

El alcalde de la población, René Gonel, ha celebrado el inicio de los trabajos. Desde hace años reclama que se actúe para reducir la profundidad del cauce y minimizar los efectos de los cada vez más habituales desbordamientos del barranco, cerca del cual se encuentra construida la escuela y varios equipamientos deportivos.