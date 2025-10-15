Roquetes insta a la ACA a mejorar la evacuación de aguas de barrancos y pluviales

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Roquetes ha instado a la Agencia Catalana del Agua (ACA) a mejorar la evacuación de aguas de barrancos y pluviales después de que las lluvias de este pasado fin de semana hayan provocado el desbordamiento de los barrancos de Galatxo y Sant Antoni. Eso ha causado la inundación de viviendas, fincas agrícolas y caminos entre la Ravaleta y la C-12.

«Pidamos a la ACA que se ponga las pilas y haga las actuaciones necesarias, no sólo aquí, si no también en los núcleos de Roquetes y la Raval de Cristo, que se encuentran pendientes de varios desagües de la Comunidad de Regantes», ha pedido el alcalde Ivan Garcia.

«El territorio se ha transformado, y los metros cúbicos que se tienen que evacuar se han multiplicado exponencialmente respecto de cuando se hizo la obra. Necesitamos una infraestructura adecuada, más allá de las ayudas y líneas de subvención», ha añadido.

El curso bajo de los dos barrancos tiene como barreras arquitectónicas el canal de la derecha del Ebro y el trazado de la nueva Via Verda hasta el Montsià, sin posibilidad de desembocar de forma directa al río Ebro, hecho que provoca que el agua quede embalsada.