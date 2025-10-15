Dalmau: "El Gobierno no se marchará de las Terres de l'Ebre hasta completar todas las tareas de reconstrucción"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El consejero|conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha asegurado que "el Gobierno ha sido desde el primer día y no se marchará de las Terres de l'Ebre" hasta que no finalicen "al completo" las tareas de reconstrucción de todas las infraestructuras y de los servicios dañados por los aguaceros. Dalmau ha visitado la Ràpita, junto con la consejera de Territori, Sílvia Paneque. En el municipio se tienen que reconstruir dos puentes de la antigua N-340 que impiden la movilidad urbana. Dalmau y Paneque han insistido que el Gobierno se hará cargo de reparar todas las infraestructuras, caminos y carreteras, sean o no de su competencia. El alcalde de la Ràpita, Javier Reverté, no ha concretado si se podrá reabrir la escuela de la Horta Vieja este jueves.