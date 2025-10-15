Bombers prioriza la ayuda en la Ràpita y Alcanar y abren un sector de masías diseminadas en Amposta

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bombers priorizan este miércoles la ayuda y la limpieza de la zona de la Ràpita y Alcanar y abrirán un nuevo sector en Amposta para atender masías y viviendas diseminadas donde hay constancia que algunas familias han quedado aisladas. El inspector de Bomberos, Oriol Corbella, ha explicado que desde primera hora de la mañana se están coordinando 78 efectivos y 28 vehículos de cuerpo, que trabajarán con más de un centenar de voluntarios de Protección Civil y las ADF que han vuelto a acudir a dar apoyo en las tareas de limpieza de los pueblos afectados por los aguaceros del domingo.

Corbella ha explicado que se reducirán efectivos en la zona de Santa Bàrbara, Godall y Freginals «donde las tareas están bastante resueltas y hay muy pocas necesidades».