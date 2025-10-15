Aprobarán un plan director de 27,25 MEUR con actuaciones en los barrancos del Ebre durante 5 años

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Gobierno aprobará un plan director para arreglar los barrancos de las Terres de l'Ebre, en el consejo ejecutivo del próximo martes. Se desplegará en los próximos cinco años y tendrá un presupuesto de 27,25 millones de euros. En las últimas horas se ha incluido en el listado cuatro barrancos de Godall, la Ràpita, y Alcanar. Las actuaciones previstas incluyen ampliaciones del paso de agua, obras hidráulicas y canalizaciones.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defendido que actuaciones como las que se han hecho en l'Aldea «han demostrado ser eficaces para evitar daños mayores». Paneque se ha comprometido con los alcaldes a activar «las políticas y todos los recursos económicos que haga falta» para «adoptar soluciones estructurales», más allá de la emergencia.