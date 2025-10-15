Un afectado por los aguaceros en Freginals: "no podemos salir pero tenemos comer, agua y luz; hay gente que está mucho peor"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Algunos de los boquetes que los aguaceros del domingo dejaron en los caminos rurales del término de Freginals (Montsià), llegan a alcanzar hasta un metro de profundidad. El paso desbocado del agua abrió literalmente en canal muchas de las infraestructuras del término y de los municipios vecinos, esenciales para la vida en el mundo rural. Más allá del trabajo y el valor económico ingente que supondrán las reparaciones, el episodio todavía mantiene aislados, días después, muchos vecinos que viven en masías y viviendas diseminadas. Reabrir el paso para que estas personas puedan salir y entrar sin problemas de su propiedad es una de las principales tareas a las cuales tienen que hacer frente diariamente los efectivos de bomberos, con la ayuda de maquinaria pesada.