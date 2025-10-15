La ACA declara la emergencia para poder actuar de forma inmediata en los cauces del Montsià

Uno de los puentes afectados por los aguaceros del Ebro al límite de los términos de La Ràpita y Alcanar

El director de la ACA (Agència Catalana de l'Aigua), Josep Lluís Armenter, ha firmado una resolución para declarar la emergencia y poder actuar de forma inmediata en ocho municipios de la comarca del Montsià afectados por las riadas de los últimos días. Las actuaciones, que empezarán entre esta semana y la próxima, consistirán en la retirada de sólidos, cañas o tierras acumuladas en tramos fluviales no urbanos.

De entrada, la resolución permite actuar lo antes posible en los cauces de Freginals, la Ràpita, Santa Bàrbara, Galera, Amposta, Masdenverge, Ulldecona y Godall. Aún así, la ACA precisa que el número de municipios afectados por esta resolución se puede ver ampliado en función de las inspecciones hechas por el cuerpo de inspectores del ente.

La ACA recuerda que desde el 2021 está haciendo 67 actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces de fuera de zona urbana. Una cuarentena ya están acabadas y afectan a los municipios de Alcanar, Amposta, Godall, Freginals, Ulldecona, la Sénia, Masdenverge, la Ràpita, Santa Bàrbara y Mas de Barberans. Hay tres en Alcanar que se están desarrollando y 20 pendientes de iniciarse.

Con respecto a ayudas económicas, la ACA indica que hay 16 previstos dentro de la zona urbana del Montsià. Cinco son para actuaciones de mantenimiento de cauces dentro de zona urbana, donde la competencia es municipal, pero la ACA otorga ayudas que pueden ser del 100% del coste de la actuación. Tres de las subvenciones están otorgadas y finalizadas -Ulldecona, la Ràpita y Amposta-, mientras que dos están pendientes -la Ràpita y la Galera.

En materia de redacción de proyectos para reducir riesgos delante de avenidas, dos están finalizados -Santa Bàrbara y Ulldecona- y tres están pendientes -dos en la Ràpita y uno en Ulldecona. Finalmente, hay tres ayudas para proyectos de mejora del drenaje sostenible en la Ràpita que están pendientes de iniciarse.