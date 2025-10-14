El SEM atiende a 36 personas afectadas por los aguaceros, sólo una en estado grave

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a 36 personas afectadas por los aguaceros en 87 incidentes, de las cuales sólo una en estado grave y cuatro más en estado menos grave. El resto eran afectados leves. Todos ellos han sido dados de alta excepto la persona en estado grave, que fue trasladada inicialmente al Hospital de Vinarós, pero finalmente se ha derivado en su centro sanitario de referencia. El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) prevé que a partir del mediodía se puedan superar los 20 litros en 30 minutos en el litoral y prelitoral central, en la Cataluña Central y al Prepirineo, en especial en el Alt Camp, el Alt Penedès, Anoia, el Baix Camp, el Baix Llobregat y el Baix Penedès. Hacia la noche, se añadirán las comarcas del sur.