Los sanitarios que no llegaron al hospital de Tortosa por las lluvias piden no recuperar las horas

El Sindicato de Enfermería SATSE Tarragona ha denunciado la «injusticia» que supone hacer recuperar horas a los profesionales sanitarios del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa que este fin de semana no pudieron llegar a sus puestos de trabajo a causa de las fuertes lluvias. Aunque con la circunstancia de fuerza mayor no se sancionará en los sanitarios afectados, el sindicato exige que tampoco se los reclamen estas horas. Por otra parte, reclama la compensación como horas extraordinarias las jornadas de los profesionales que tuvieron que doblar turno para mantener los servicios operativos.

Las lluvias intensas y los cortes de carreteras del pasado fin de semana dificultaron el acceso a varios centros sanitarios de las Terres de l'Ebre. En el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, referente del territorio, varios servicios se vieron afectados por la ausencia de algunos profesionales que no pudieron llegar por causas meteorológicas.

Fuentes del sindicato SATSE explican que, aunque las ausencias fueron notificadas y justificadas con los avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el protocolo habitual de la gerencia prevé que los trabajadores tengan que recuperar estas horas más adelante. «No puede ser que si no se llega al trabajo por una cuestión de fuerza mayor, el profesional tenga que sufrir una pérdida de su tiempo personal», ha afirmado el delegado de SATSE en el Hospital Verge de la Cinta.

Compromiso y sacrificio del personal sanitario

Ante la imposibilidad que algunos compañeros para acceder al centro, otros profesionales doblaron turnos para asegurar que la atención a los pacientes no quedara desatendida. Según SATSE Tarragona, esta actitud demuestra, una vez más, «el compromiso y la responsabilidad» del colectivo enfermero.

A varios servicios los profesionales tuvieron que realizar dos turnos seguidos, asumiendo las tareas de los ausentes y garantizando la continuidad de la atención sanitaria. El sindicato reclama que se asegure que estas horas sean retribuidas como horas extra, reconociendo el esfuerzo y la disponibilidad demostrada.

Equidad y justicia

SATSE Tarragona pide tanto a la dirección del Hospital Verge de la Cinta como al Instituto Català de la Salut que revisen el criterio de compensación aplicado en estos casos. Consideran que las circunstancias de este fin de semana constituyen un claro caso de fuerza mayor, y que ningún profesional tendría que verse perjudicado por no poder acceder al centro en condiciones de riesgo.

«Las enfermeras no sólo cumplieron, sino que dieron ejemplo de responsabilidad y compromiso. Ahora es el momento que la administración también responda con justicia», concluye SATSE.