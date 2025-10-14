Movilidad
La R16 continúa cortada entre Tortosa y Ulldecona-Alcanar-La Sénia por los daños provocados por la dana
Hay servicio alternativo por carretera entre Tortosa y Vinaròs para enlazar con trenes con destino Valencia
La R16 continúa corte entre Tortosa y Ulldecona-Alcanar-La Sénia por los daños provocados del temporal de lluvias que ha afectado el Ebre, según ha informado Renfe. La compañía ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre Tortosa y Vinaròs para enlazar con trenes con destino Valencia.
Por otra parte, el tren que tenía que salir de Tortosa a las 5.40 horas y llegar a la Estación de Francia de Barcelona a las 8.24 horas ha iniciado su recorrido con una demora aproximada de media hora.