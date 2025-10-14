Parlon afirma que se va hacia una situación «más normalizada aunque se mantiene cierta inestabilidad

La consellera de Interior, Núria Parlon, encabeza la reunión del consejo asesor del Plan Inuncat, en el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña CECAT, en Barcelona.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha afirmado que se va hacia una situación «mucho más normalizada» aunque se mantiene la «inestabilidad» meteorológica y se pueden producir lluvias, todo y que no torrenciales, por todo el país y especialmente en el litoral. Por eso, ha pedido estar «atentos» y mantener la «prudencia» especialmente en el Ebro, donde se mantienen las restricciones por «precaución» y para que se pueda trabajar en el restablecimiento de la normalidad.

En este sentido, Protección Civil coordinará a 75 voluntarios que trabajarán en estas tareas de recuperación. Entre las principales afectaciones, se mantiene corte la C-12, hay unos nueve inmuebles o edificaciones afectados en los que no se puede entrar en Godall y problemas con el suministro de agua.

Los principales responsables del Departamento de Interior se han reunido este martes en primera hora de la mañana en el consejo asesor del Pla Inuncat para analizar la situación después de los chaparrones que desde domingo han asolado municipio de las comarcas del Ebre, en una reunión que ha tenido lugar en el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña CECAT, en Barcelona.

Después de la reunión, Parlon ha informado que este martes puede llover en todo Cataluña, sobre todo en el litoral, pero que no se prevén lluvias torrenciales ni tiempo violento como en los últimos días. Eso sí, en algunos puntos puede haber «acumulaciones de lluvia importantes», ha avisado, como es el caso de las Terres de l'Ebre, donde casi se han superado los 300 litros en 24 horas.

En las comarcas más afectadas, Parlon ha pedido prudencia, evitar los desplazamientos innecesarios y hacer teletrabajo cuando se pueda. En cuanto a la movilidad por carretera, todavía hay afectaciones a la C-12, que continúa cortada, y a pesar de que se puede circular por la N-340, hace falta «mucha precaución».

En cuanto a los municipios más afectados, Parlon ha indicado que en Godall hay unos nueve inmuebles o edificaciones afectados y que en las últimas horas ha habido problemas con los suministro de agua y que se ha estado trabajando con cisternas de apoyo.

La consellera ha remarcado que hay zonas todavía «muy afectadas» por el temporal y que habrá que hacer mucho trabajo este martes para ir recuperando la normalidad. Parlon ha agradecido el trabajo de los vecinos, de los ayuntamientos y de los voluntarios que se están añadiendo a las tareas de recuperación y ha indicado que Protección Civil coordinará 75 de diferentes entidades.