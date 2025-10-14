Los Bomberos reducirán por la noche el operativo en el Ebre, pero reanudarán mañana con 70 efectivos el trabajo en Alcanar y la Ràpita

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos reducirán esta noche hasta los cuarenta efectivos el operativo en el Ebre por los daños de la dana Alice, pero los trabajos se reanudarán mañana con toda la intensidad, con setenta miembros del cuerpo, para continuar con las tareas más urgentes en Alcanar y la Ràpita. Lo ha explicado el jefe de intervención del cuerpo Oriol Corbella, que ha dado a las siete de la tarde la última hora de la situación.

Hoy las tareas se han concentrado en Godall y Santa Bàrbara, que a estas alturas han recuperado una cierta normalidad. Por eso mañana se reducirán los recursos destinados. Los Bomberos y los equipos de voluntarios han trabajado en el restablecimiento de vías urbanas e interurbanas y también han podido acceder a bajos inundados y a dos masías aisladas en Freginals.

«Hay zonas donde hemos avanzado más y otras donde queda trabajo por hacer», ha explicado Corbella para señalar los esfuerzos que hoy se harán en la Ràpita y Alcanar. Será donde se destinarán más recursos, y ya se están diseñando los planes de trabajo en coordinación con Protección Civil y las ADF para limpiar calles, ayudar a los vecinos «y hacer lo necesario para devolver a la normalidad lo más rápido posible».

El responsable del operativo de los Bomberos también ha explicado que el cuerpo ya ha terminado la evaluación de patologías estructurales graves, que han afectado a cuatro casas en Godall y un puente en la N-340. Durante el día de hoy se ha hablado con alcaldes y técnicos municipales para trasladarles la información recogida.

En cuanto a la reducción del dispositivo durante la noche, Corbella ha explicado que se opta por esta estrategia porque las tareas que queden por realizar ya no revisten de emergencia. Sin embargo, el plan de emergencias de Protección Civil no es desescala, porque hoy todavía se prevé un día de trabajo intenso.