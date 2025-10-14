Los aguaceros se llevan caminos reparados este año con las ayudas de la dana de 2023 al Mas de Barberans

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

En Mas de Barberans, en el norte del Montsià, los aguaceros han vuelto a destrozar buena parte de la red vial agrícola que justo se había podido arreglar la primavera de este año con las ayudas de la dana de 2023. En el barranco del Lobo, también conocido como el barranco del Canyaret, la fuerza del agua se ha llevado la estructura de hormigón y piedras enormes y los vecinos no pueden acceder a las fincas de la zona, cuando justo empieza la cosecha de la oliva. Como ha explicado la alcaldesa Daniela Lleixà, las lluvias del domingo en el pueblo fueron "un disparate", con más de 300 litros por metro cuadrado y dos picos en que se superaron los 40 litros en media hora. Una veintena de personas quedaron atrapadas entre dos barrancos y tres jóvenes del pueblo los socorrieron.