Elevan a 5 los edificios o infraestructuras con daños graves por las lluvias y 18 con problemas menores

Los Bombers han detectado cinco edificios o infraestructuras con daños estructurales graves a consecuencia del temporal de lluvias en el Ebre, a los que se ha prohibido la entrada. Hay ocho más a los que se puede acceder con precaución y una decena con pequeñas afectaciones. De los 5 edificios críticos, 4 están en Godall, según ha detallado el inspector de los Bombers, Oriol Corbella.

Los trabajos del cuerpo de emergencias, junto con voluntarios, se centra este martes en recuperar las vías de movilidad. Continúan cortadas la C-12, entre los kilómetros 0 y 5, y la TV-3443a, entre el kilómetro 5 y el 9. Tanto Corbella como el delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, han apuntado que harán falta días para recuperar la normalidad en la C-12.

Los cinco edificios catalogados como críticos han sido balizados y no se puede acceder. Durante el día, los Bombers hablarán con los alcaldes y técnicos municipales para hacerlos el traspaso de toda la información para que se puedan hacer cargo de las infraestructuras afectadas. Entre estas hay algunos puentes que tienen daños que, a pesar de no ser muy graves, requerirán actuaciones.

La C-12 «muy afectada»

Corbella ha asegurado que se trabaja «a buen ritmo» en las tareas de recuperación de la normalidad en las zonas más afectadas por el temporal. Actualmente, una de las prioridades es la recuperación de las vías tanto urbanas como interurbanas, donde reconoce que hay «mucho trabajo» y donde se está actuando con maquinaria pesada, excavadoras y camiones de agua. En estas tareas se está contando con la colaboración de voluntarios que tienen maquinaria con capacidad de carga, transporte y limpieza.

En el caso de la C-12, Corbella ha apuntado que está «muy afectada» y por eso no prevé que se pueda recuperar ni este martes ni este miércoles. Ha añadido que la vía paralela, la TV-3443a, «ha quedado completamente destruida» y hará falta reconstruirla.

Los Bombers trabajan también para habilitar el acceso a zonas que hayan podido quedar aisladas, como le ha pasado a una familia en Roquetes. Con todo, ha dicho que su tarea es abrir camino para que la gente pueda salir, pero ha añadido que después se tendrá que hacer una actuación más concreta para abrir estos caminos rurales.

El delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre ha afirmado que «es difícil» hacer previsiones de tiempo sobre la C-12, porque la afectación «es muy grande», pero ha hablado de como mínimo unos días. Ha reconocido que este es un punto «crítico» cuando hay aguaceros y ha planteado la necesidad de hacer actuaciones «de futuro y definitivas» para evitar que se repitan episodios así. Ha añadido, pero que son infraestructuras de diferente titularidad y que habrá que hablar con diferentes administraciones.

El delegado del Gobierno pide «paciencia y unidad»

En este sentido, Gonell ha pedido «paciencia y unidad» a todos los municipios porque ha explicado que se va trabajando según el grado de afectación, centrándose primero en aquellos que han recibido más fuerte el temporal. Lo mismo con las ayudas planteadas. «No quedará nadie excluido», ha manifestado. El delegado ha aseverado que el Gobierno, y los diferentes consellers, están actuando de manera «muy rápida».

El delegado ha dicho también que, a pesar de las afectaciones estructurales en algunas viviendas, no ha sido necesario reubicar a nadie, ya que ya lo han hecho los mismos inquilinos en casas de familiares o amigos. Con todo, ha reconocido que se trata de viviendas «muy afectadas» y donde «será difícil» de que se pueda seguir viviendo allí.

Por último, Gonell ha afirmado que todavía no se puede adelantar si el miércoles ya se podrá recuperar la normalidad en la zona, con la reapertura de los centros escolares. En todo caso, ha esperado que si finalmente es así también pueda devolver a la normalidad la escuela de la Ràpita, que ha sido la más afectada.