Dalmau prevé que las ayudas a los municipios afectados por el temporal empiecen a llegar en 15 días

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmado que las ayudas a los municipios afectados por el temporal podrían empezar a llegar en quince días. En declaraciones en Catalunya Ràdio, Dalmau ha recordado que el Gobierno aprueba este martes un primer paquete de ayudas por valor de 60 millones de euros, de los cuales 10 serán en ayudas directas. Ha anunciado también que la próxima semana empezará a trabajar maquinaria para abrir los caminos rurales afectados.

Por otra parte, ha acusado al líder de Junts, Carles Puigdemont, de «ensuciar» con «medias mentiras que se convierten en noticia falsa» y ha aseverado que es «mentira absoluta» que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no estuviera en Cataluña el domingo. Sobre las ayudas económicas, ha explicado que se abrirá una línea abierta, los ayuntamientos tendrán que valorar los daños y hacerlos llegar al Gobierno. «Espero que en 15 días lo hayamos podido resolver», ha manifestado.

En el caso de las ayudas a las personas, ha explicado que se está trabajando con agricultores, ganaderos y pescadores para analizar también los daños y pueden dar las ayudas necesarias. Dalmau ha destacado que todas estas ayudas se tramitarán por vía de urgencia, con el fin de reducir la burocracia.

Por otra parte, ha explicado que a principios de la próxima semana se empezará a trabajar con maquinaria para abrir los caminos rurales que hayan quedado afectados, ya que son conscientes de que es «esencial» para garantizar el tejido económico de la zona.

« Llevamos muchas horas aquí»

Dalmau ha destacado que el Gobierno está y seguirá estando al lado de las zonas afectadas. «Llevamos muchas horas aquí», ha manifestado, al mismo tiempo que ha anunciado varias visitas de los consellers durante la semana. El conseller ha querido también agradecer la colaboración a los alcaldes de la zona.

Por eso, ha mostrado su decepción por las palabras de Puigdemont, que a través de las redes sociales se preguntó: «¿Dónde estaba realmente el presidente Illa? ¿De verdad que mientras en una gran parte del país crecía la angustia y el sufrimiento, el presidente Illa se iba a Madrid a celebrar 'lo que nos une'? Si es así, es un error grave».

Dalmau ha asegurado no compartir «este estilo de hacer política» en qué «aparecen rumores, medias mentiras que se transforman en medias verdades». Así, ha criticado que se ponga «una sombra de duda que lo ensucia todo» y ha añadido que las cosas «o son o no son». «El presidente estaba en Cataluña el domingo por la tarde presidiendo el Cecat», ha insistido. Ha explicado que les ordenó tanto a él como a la consellera de Interior desplazarse a Tortosa y que estuvieron desde el domingo por la noche.

Dalmau ha explicado que él mismo informó a los presidentes de los grupos parlamentarios y el presidente del Parlament durante el domingo. «Son momentos en que toca colaborar y no hay espacio para esta crítica», ha remachado.