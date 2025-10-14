Un centenar de voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja llegan al Ebre para ayudar a los afectados

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Más de una setentena de voluntarios de 23 asociaciones de Protección Civil de todo el país y 25 voluntarios de la Cruz Roja se han desplazado este martes a las Terres de l'Ebre para ayudar en la limpieza y reparación de desperfectos en los pueblos afectados por los aguaceros.

Desde el Espacio Cultural de Campredó, en Tortosa, y con la dirección y coordinación de los ayuntamiento y los Bombers, se han organizado grupos y maquinaria repartidos en diferentes «sectores de trabajo» prioritarios. La jefa del servicio de Logística y Operativa Territorial de Protección Civil, Rosa Mata, ha destacado que han recibido una de las respuestas «más generalizada» a la convocatoria de apoyo de emergencias. No se descarta que los voluntarios continúen sobre el terreno este miércoles.