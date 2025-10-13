La URV suspende las clases en Reus y en el Ebre, con más de 3.400 estudiantes afectados

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

A raíz de la alerta emitida por Protección Civil en que da órdenes de restringir la movilidad y extremar las precauciones a causa de las fuertes lluvias y la previsión de precipitaciones intensas durante las próximas horas en las comarcas de las Terres de l'Ebre y el Baix Camp, la URV suspende durante toda la jornada de este lunes la actividad en el Campus Terres de l'Ebre, al campus Bellissens, en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y en el Centro de Formación Permanente de la FURV, situados en Reus.

Además, el Departament de Recerca i Universitats recomienda al resto de universidades que apliquen «flexibilidad» para evitar desplazamientos de trabajadores, profesorado y estudiantes desde estas zonas, sobre todo con respecto a actividades evaluables. Por lo tanto, se recomienda a la comunidad universitaria que evite desplazamientos desde estas zonas en cualquiera de los campus de la URV y que los trabajadores de las zonas afectadas hagan teletrabajo durante este lunes.

El seguimiento de estas recomendaciones también podrá afectar a la asistencia a clase de los alumnos que provengan de estas comarcas. En este sentido se recomienda aplazar las actividades evaluables. El número de estudiantes de grado y máster en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (campus Bellissens) y en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud son 3.321 y los del Campus de las Terres de l'Ebre 891.

Se recomienda a toda la comunidad universitaria seguir las alertas que emite Protección Civil y extremar las precauciones ante la previsión de lluvias torrenciales hasta al mediodía, especialmente en las zonas más afectadas.

Por su parte, el secretario general de Recerca i Universitats, Josep Oriol Escardíbul, ha emitido un comunicado donde pide la suspensión de actividades educativas, de investigación y deportivas en las universidades, centros adscritos a las universidades y centros de investigación en las cinco comarcas afectadas por los avisos de lluvias intensas. Por lo tanto, desde el Departamento se indica que hay que suspender las actividades presenciales a los centros universitarios (y adscritos) y en los centros de investigación durante todo el día en el Baix Camp y las cuatro comarcas ebrenses.

Asimismo, recomienda al resto de los centros docentes de las universidades catalanas aplicar flexibilidad, especialmente en actividades evaluables, para evitar desplazamientos de los estudiantes y del personal docente e investigador (PDI) que reside en las comarcas afectadas, así como facilitar el teletrabajo al personal técnico de gestión, administración y servicios (PTGAS) residente en estas comarcas. Esta recomendación de teletrabajo se hace extensiva al personal de las comarcas afectadas en centros de investigación.