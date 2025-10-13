La suspensión de trenes del Corredor del Mediterráneo se alargará al menos todo el día

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Adif ha informado de que la interrupción del servicio de los tramos del corredor del Mediterráneo afectado por la dana Alice se alargará al menos durante todo este lunes. En un comunicado, el administrador de infraestructuras ferroviarias ha indicado que en varios puntos entre Tarragona y Castellón no hay trenes por los «importantes daños» en la línea. Concretamente, entre Ulldecona (Montsià) y l'Aldea (Baix Ebre) hay inundaciones en las vías, se ha arrastrado el material que sujeta las vías y «otros daños».

Adif ha afirmado que ya se está trabajando en el lugar para arreglarlo. Al mismo tiempo, ha señalado que ha desplegado «todos los equipos técnicos y humanos disponibles para hacer seguimiento permanente del estado» de la infraestructura y las instalaciones ferroviarias.

Por otra parte, en Benicarló también se han identificado daños de «diversa importancia» en las redes de señalización e instalaciones de seguridad del sistema de tráfico por la caída de un rayo este domingo.