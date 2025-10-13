Diari Més

Suspendidas las actuaciones judiciales programadas en los partidos de Amposta, Tortosa, Gandesa y Reus

La suspensión no afectará al servicio de guardia ni los asuntos relacionados con violencia de género o detenidos

Fotografía de archivo del exterior de los Juzgados de Reus, situados en la avenida de Marià Fortuny. 

ACN

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido las actuaciones judiciales programadas para este lunes en los órganos judiciales correspondientes a los partidos judiciales de Amposta, Tortosa, Gandesa y Reus. Los actos judiciales afectados por esta suspensión se reprogramarán «con absoluta preferencia a cualquier otro acto pendiente de ser agendado», según el acuerdo firmado por la presidenta del TSJC, Mercè Caso.

La suspensión no afectará a ninguna de las actuaciones del servicio de guardia, que tendrán la consideración de urgentes. También se mantendrán las relacionadas con detenidos, las de violencia sobre la mujer y la vigilancia penitenciaria, entre otros.

