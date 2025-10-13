Suspendida la actividad no urgente en los centros sanitarios del Montsià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Baix Camp y Terra Alta

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La actividad no urgente está suspendida este lunes en los centros sanitarios de las comarcas del Montsià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Baix Camp y Terra Alta, según ha informado el Departament de Salut. Se mantiene la atención urgente en hospitales y ambulatorios, así como la quimioterapia, radioterapia y la diálisis, coordinadas según la operatividad de cada centro.

Están suspendidas también las clases en estas cinco comarcas y la Generalitat ha pedido hacer teletrabajo en la medida del posible después de las lluvias torrenciales que se registraron en el Ebre la tarde del domingo.