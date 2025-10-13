Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La AP-7 ha quedado reabierta entre Ulldecona y Freginals en sentido sur sobre la una y media de la madrugada, mientras que en sentido norte se mantiene un carril cortado para limpiar la vía. Se mantienen cortadas la N-340 entre Amposta y Alcanar, la C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3408 entre Amposta y La Ràpita, la TV-3317 en Freginals, la T-1025 entre Santa Bàrbara y Mas de Barberans, la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Galera y TV-3443 entre Amposta y Tortosa.

Los Bombers y los Mossos han revisado durante la noche la red vial para hacer limpieza de la calzada y agotamiento de agua acumulada. En algunos casos habrá que enviar maquinaria pesada por la presencia de piedras o, incluso, de algún muro hundido, según han informado desde Bombers. El Grupo de Estructuras Colapsadas está inspeccionando diferentes construcciones y vías para valorar posibles afectaciones estructurales.