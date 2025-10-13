Nueva alerta en los móviles del Ebre y el Baix Camp advirtiendo de lluvias intensas hasta la noche

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil ha enviado otra alerta a los teléfonos móviles de las comarcas del Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Montsià, el Baix Ebre y la Terra Alta advirtiendo que se mantienen las lluvias intensas hasta la noche. El Gobierno pide a la ciudadanía que no baje la guardia y minimice los desplazamientos, porque puede haber desprendimientos. Además, también reclama no acercarse en las zonas inundables, ni tampoco cruzar rieras, barrancos o acercarse a ríos.

Se trata de la cuarta alerta, en el caso de las Terres de l'Ebre, y la tercera, en el caso del Baix Camp, que reciben los ciudadanos por precaución. Habrá que estar atento para ver cómo evolucionan las lluvias y la posible afectación de cara al martes.