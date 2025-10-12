Más de un millar de personas pasan la noche en pabellones y centros habilitados en el Ebre por los aguaceros

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Entre 1.000 y 1.100 personas han estado pasando esta noche de domingo a lunes en diferentes pabellones deportivos y centros públicos habilitados después de los aguaceros y lluvias torrenciales caídas en las Terres de l'Ebre. Así lo ha explicado de madrugada el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, desde el centro de mando que los Bombers han instalado en Tortosa desde de última hora de la tarde del domingo.

El inspector jefe de los Bombers, David Borrell, ha detallado también que el cuerpo ha atendido hasta 330 avisos durante la tarde y hasta la 1 de la madrugada aproximadamente, y se han efectuado 31 salvamentos dejando a las personas sanas y salvas y sin que se haya registrado ninguna víctima mortal.

Los Bombers han explicado que algunos de los salvamentos se han hecho «in extremis, como un coche que se ha rescatado a pocos metros del mar». A pesar de la complicación de algunas situaciones, sin embargo, todas las operaciones se han cerrado con éxito. Borrell ha comentado también que de madrugada no había registrados tampoco ningún desaparecido ni ninguna víctima mortal. Había en marcha, eso sí, algunos salvamentos pendientes pero con las personas implicadas «en lugares seguros».

Borrell también ha detallado que durante la tarde y la noche se han quedado en torno a 2.000 vehículos parados en la AP-7, a la altura de Amposta, garantizando que Mossos en poco rato reabriría la carretera y se podrían evacuar los coches.

Dalmau, por su parte, ha agradecer el trabajo de los servicios de emergencia y los cuerpos de seguridad. El conseller ha concretado que los centros donde están alojadas más de 1.000 personas están situados en diferentes poblaciones del Montsià y que acogen personas a quienes las tormentas han pillado fuera o lejos de su casa «fruto de desplazamientos» que se habían hecho durante el día. Dalmau ha pedido «paciencia» a la ciudadanía y ha explicado que los servicios de emergencia están intentando hacer llega en estos centros «el avituallamiento necesario» para hacer más cómoda su estancia y que «pronto puedan dirigirse a sus domicilios». Por último, ha pedido a la población «prudencia, seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencia y evitar movimientos innecesarios».