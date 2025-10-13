Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La circulación de trenes entre Ulldecona y l'Aldea se encuentra suspendida «a lo largo del día de hoy» por los «graves daños» provocados por el temporal en las Terres de l'Ebre. Según ha informado Renfe en una última actualización a las 10h de este lunes, esta es la previsión después de inspeccionar la infraestructura y apreciar los daños causados por la dana Alice y concluir que no se puede garantizar su restablecimiento «en condiciones óptimas de seguridad».

A primera hora de esta mañana, Renfe había informado inicialmente que la circulación entre Tortosa y Ulldecona de la R16 se encontraba interrumpida y se ha establecido un servicio por carretera entre los dos municipios. Ahora, la suspensión de la circulación de trenes afecta el tramo entre Ulldecona y l'Aldea.

Según Renfe, el tren que tenía que salir de Tortosa dirección Barcelona a las 5:40h ha iniciado su recorrido con una demora de unos 70 minutos. Respeto el tren que tenía que salir de Ulldecona a las 6:49h dirección Barcelona lo ha hecho desde Tortosa y con una demora de una hora aproximadamente.

En sentido contrario, el tren de la R16 que tenía previsto salir de Barcelona Estación de Francia a las 9.45h dirección Ulldecona-Alcanar-La Sénia finaliza su recorrido a Tortosa. Desde Tortosa hasta Vinaròs se establece un servicio alternativo por carretera para enlazar con trenes con destino València. Renfe informa también que la circulación entre Alicante y Castelló está permitida.