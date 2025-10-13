Illa afirma que el Gobierno activará todos los recursos necesarios para atender los municipios afectados

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que el Gobierno «activará todos los recursos necesarios» para atender las demandas de los municipios más afectados por los aguaceros en las Terres de l'Ebre. Illa lo ha dicho desde Tortosa, donde se ha reunido con alcaldes y alcaldesas del territorio y ha participado en el Consejo Asesor del plan Inuncat. El presidente tiene previsto visitar algunas de las poblaciones más estropeadas por el temporal, como Godall o Santa Bàrbara en las próximas horas.

Por su parte, los alcaldes han reclamado la reparación urgente de caminos esenciales para la actividad agrícola y la limpieza de barrancos y cauces. Al mismo tiempo, han insistido en la necesidad de abordar actuaciones «estructurales y de fondo» que eviten daños recurrentes en la zona.

Después de reunirse en Tortosa con alcaldes y alcaldesas de varios municipios afectados, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha garantizado que el Gobierno «pondrá a disposición y activará todos los recursos necesarios» para dar respuesta a las necesidades surgidas a raíz de las lluvias torrenciales que han afectado las Terres de l'Ebre.

Illa ha destacado que la reunión se ha hecho en un ambiente cordial y constructivo y ha hecho valer el «clima de colaboración» entre administraciones - ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y la Generalitat. Así, ha elogiado la «solidaridad» y entre los municipios afectados y la «madurez» que han mostrado: «Algunos han sido más afectados que otros, y ha habido un espíritu de trabajo conjunto y de solidaridad que creo que es el adecuado y el idóneo, ya que es lo que la ciudadanía espera en casos como este», ha manifestado.

Reclamaciones del territorio

Según ha explicado el presidente, durante el encuentro, los alcaldes han puesto el acento en tres grandes ámbitos de actuación: en primer lugar, la reparación de los caminos, especialmente los vinculados a la actividad agrícola, que han quedado gravemente dañados y son vitales para el desarrollo económico del territorio. En segundo lugar, la limpieza de barrancos y cauces, una actuación que han considerado urgente para prevenir futuros desbordamientos y minimizar riesgos. Y finalmente, han pedido llevar a cabo obras de «carácter estructural» y no sólo reparaciones puntuales, ya que muchas infraestructuras sufren desperfectos recurrentes cada vez que se producen episodios como el de las últimas horas.

A pesar de la estabilización del tiempo en algunas zonas, Illa ha pedido precaución y ha reclamado «no dar este episodio por cerrado ni por superado». En esta línea, ha alertado que las previsiones apuntan a nuevas lluvias intensas y torrenciales durante la tarde.