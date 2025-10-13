Se empiezan a desmontar los centros de acogida por los afectados de las lluvias, donde quedan pocos usuarios

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los centros de acogida habilitados por los afectados por las lluvias en el Ebre se han empezado a desmontar, después de que la mayoría de usuarios se hayan podido marchar, según ha informado Protección Civil. Según este cuerpo, ha habido unos 400 desplazados que han sido acogidos en centros de acogida, campings, hoteles y casas particulares en Amposta, Ulldecona, Alcanar, Freginals, Tortosa, la Galera y Santa Bàrbara.

Por otra parte, Protección Civil mantiene en fase de emergencia el Plan especial de emergencias por inundaciones en Cataluña (Inuncat). También continúan vigentes las restricciones de movilidad y actividades en el Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre y Terra Alta incluidas en la resolución emitida este domingo por la noche.