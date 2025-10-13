Los Bomberos atienden 428 avisos por el temporal en el Ebro, 15 entre las 13 h y las 15 h

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos han atendido 428 avisos por el temporal en el Ebro, 15 de ellos entre las 13 h y las 15 h. De los 428 avisos acumulados, 355 están en el Montsià y 73 en el Baix Ebre. Así lo indica el Cuerpo, que explica que siguen trabajando para restablecer la normalidad en las zonas afectadas por las tormentas. Entre los avisos, la mayoría es para sacar agua de bajos y parkings y por alguna asistencia técnica. En paralelo, el 112 ha recibido 2.358 llamadas relacionadas con las lluvias, que han generado 1.883 expedientes. En las últimas horas han sido una cincuentena. Los municipios con más llamadas son Amposta (548), la Ràpita (276), Alcanar (208), Ulldecona (160) y Tortosa (155). En Freginals y l'Aldea también se han registrado más de un centenar de llamadas al 112.