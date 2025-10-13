Diari Més
Cortada la circulación de trenes entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders por un atropello

Cortadas la C-12 y la TV-3443, ambas entre Amposta y Tortosa, por inundaciones

Los aguaceros que se repitieron el lunes por la noche no han permitido que se pueda circular

Un coche cruza un charco de agua y barro en la C-12.

ACN

La C-12 continúa cortada este martes entre Amposta y Tortosa por inundaciones. Al lado de la TV-3443, también entre estas dos localidades, son las únicas que quedan alteradas a causa de la dana que asoló el domingo por la noche y durante el lunes las comarcas del Ebre.

La lluvia había afectado a varias carreteras, entre ellas otras vías secundarias como la TV-3408 entre Amposta y la Ràpita y la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Galera, pero estas dos últimas ya se han podido reabrir. Todo después de la reactivación de los chubascos en la zona que ha habido la tarde del lunes, y que ha vuelto a causar complicaciones en algunas vías.

