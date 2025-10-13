Un herido grave y 17 leves por el temporal de lluvias

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido un total de 18 personas, una grave y 17 leves, a consecuencia del temporal de lluvia. El inspector de los Bombers de la Generalitat, Oriol Corbella, ha destacado que no se ha producido ninguna víctima mortal ni herido grave todo y las situaciones «peligrosas» que se han vivido. Entre las 17.30 horas del domingo y las 7 de la mañana de este lunes los Bombers han atendido 340 avisos, de los cuales 284 en la comarca del Montsià y 55 en el Baix Ebre. Hasta las dos de la madrugada habían hecho 31 salvamentos, a la mayoría de personas atrapadas en los vehículos en carreteras, caminos o barrancos.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.950 llamadas desde el inicio del episodio de lluvias que han generado un total de 1.487 expedientes. La mayoría de avisos han llegado desde la comarca del Montsià, un 74,75%, la más afectada por las lluvias torrenciales que se registraron sobre todo el domingo por la tarde. El resto de llamadas se han hecho desde la comarca del Baix Ebre (15,06%) y el Baix Camp (3,17%).

En cuanto a los heridos, el grave sufrió un resbalón, se rompió la cadera y ha sido trasladado al Hospital de Vinaròs. El resto han estado atenciones muy leves.

Corbella ha explicado que ha sido una «noche larga» por la «simultaneidad» de servicios, que fue a la baja una vez paró de llover. Los Bombers continúan trabajando en servicios activos, de menos gravedad, como inundaciones en bajos o vehículos atrapados en el barro. También están acabando de analizar los daños estructurales que las lluvias hayan dejado tanto en edificios como en otras infraestructuras, como puentes. De momento, los efectivos van descartando las zonas más críticas.

Otra tarea hecha durante la noche ha sido la vigilancia de los barrancos, que Corbella ha explicado que se hace por protocolo para controlar que no haya desbordamientos aguas abajo. Ahora, pero, esta vigilancia activa ha finalizado y los efectivos se centran en atender las emergencias producidas.

Los Bombers reforzarán esta mañana el dispositivo para resolver avisos por inundaciones no urgentes. Además, Corbella ha explicado que se espera una reactivación de las tormentas y por eso tendrán que estar «muy atentos» por si se vuelven a producir situaciones como las de este domingo, cuando el agua empezó a arrastrar todo el que tenía por delante.

Hasta ahora, las zonas más afectadas han sido la Ràpita, Santa Bàrbara y Godall. Inicialmente, el episodio afectó las poblaciones de Santa Bàrbara y Godall. Un par de horas más tarde, cuando el agua empezó a llegar a pie de costa, empezaron a generarse salidas en Alcanar y la Ràpita.