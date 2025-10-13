Alertan de daños «importantes» en olivos y cítricos por los aguaceros en el Ebre y reclama «celeridad» al Gobierno

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos alerta de daños «importantes» en olivos y cítricos por los aguaceros en las Terres de l'Ebre y pide al Gobierno que haga una valoración «con celeridad». El sindicato agrario asegura que el temporal de este domingo perjudicó «de manera muy importante» las infraestructuras y los caminos y ahora el campesinado no puede acceder a las fincas.

Por este motivo, pide «máxima urgencia» para que se reparen las vías y márgenes que han quedado destrozados por la fuerza del agua. Según detalla en un comunicado, el Montsià y el Baix Ebre son las comarcas más afectadas y el «principal perjuicio» para los olivos será la «gran humedad» provocada, que se suma a las granizadas y lluvias «intensas» de las últimas semanas.

La afectación se concentra en torno a la Serra del Montsià, donde hay campos de olivos negados de agua a la Ràpita, Freginals, Alcanar, Santa Bàrbara, Godall, la Galera, Mas de Barberans, Roquetes, Vinallop y Camarles, entre otros. Unió de Pagesos añade que, en el caso de los cítricos, la lluvia «ha abierto muchos frutos que están por recoger» y «ha arrancado árboles y tubos de riego en las fincas».