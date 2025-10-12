El temporal deja más de 90 litros en el Ebro y obliga a mantener la alerta por lluvia en Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil mantiene este domingo la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas después de una noche y madrugada con pocos incidentes. Hasta las 06.00 horas, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 17 llamadas por los chubascos, un tercio provenientes del Tarragonès (5).

En las últimas 24 horas, las precipitaciones más importantes se han concentrado en las Terres de l'Ebre -Baix Ebre y Montsià- con 92,5 litros en Mas de Barberans, 92,1 litros en el PN de los Ports, 87,4 litros en Santa Bàrbara, 55,4 litros en los Alfacs o los 45,8 litros en las Casas de Alcanar, según los datos de las estaciones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC).

Precisamente, el SMC alerta de la posibilidad de tiempo violento -tormentas en granizo o piedra, rachas fuertes de viento y chasquidos- hasta mediodía en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre. Protección Civil pide mucha prudencia en los desplazamientos y actividades en el exterior.