Graves inundaciones en las Terres de l'Ebre por las lluvias torrenciales

Les lluvias torrenciales están provocando graves inundaciones en las Terres de l'Ebre. Protección Civil ha enviado mensajes de alerta a los móviles de la ciudadanía pidiendo evitar la movilidad. En las calles, la gran cantidad de litros de agua que ha caído durante la tarde ha provocado graves inundaciones.

En municipios como La Ràpita, Godall o Santa Bàrbara, en el Montsià, el agua ha provocado auténticas riadas, que se han llevado coches y han inundado los bajos de varios edificios.

La previsión es que la lluvia continúe cayendo con fuerza durante las próximas horas de este domingo. Este lunes, la alerta se mantiene en amarilla, aunque las precipitaciones y sobretodo la fuerza con la que cae el agua sería menor. Nadie debe acercarse a ríos, rías y barrancos.