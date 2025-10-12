La Generalitat eleva a emergencia el plan Inuncat y recomienda hacer teletrabajo el lunes en la zona afectada por las lluvias torrenciales

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Generalitat ha activado la fase de emergencia del plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (Inuncat) y recomienda hacer teletrabajo este lunes en la zona afectada por los fuertes aguaceros de este domingo.

Lo ha anunciado en declaraciones a la prensa la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que también ha indicado que la población de las Tierras del Ebro y del Baix Camp recibirán una alerta en el teléfono móvil indicando que durante todo el día del lunes quedan suspendidas las clases y actividades educativas de estas cinco comarcas. "Mucha prudencia", ha pedido a la consellera.

El episodio de precipitaciones torrenciales ha afectado gravemente a algunas poblaciones sobre todo del Montsià que han sufrido inundaciones, como Masdenverge, la Ràpita, Godall y Santa Bàrbara y ha obligado a cortar vías de comunicación como la AP-7 y la línea de tren entre Ulldecona y l'Aldea. El teléfono de emergencias 112 ha recibido al menos 1.042 llamadas vinculadas con esta situación.