Inundaciones
La Generalitat eleva a emergencia el plan Inuncat y recomienda hacer teletrabajo el lunes en la zona afectada por las lluvias torrenciales
Parlon insiste en pedir "mucha prudencia"
La Generalitat ha activado la fase de emergencia del plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (Inuncat) y recomienda hacer teletrabajo este lunes en la zona afectada por los fuertes aguaceros de este domingo.
Lo ha anunciado en declaraciones a la prensa la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que también ha indicado que la población de las Tierras del Ebro y del Baix Camp recibirán una alerta en el teléfono móvil indicando que durante todo el día del lunes quedan suspendidas las clases y actividades educativas de estas cinco comarcas. "Mucha prudencia", ha pedido a la consellera.
El episodio de precipitaciones torrenciales ha afectado gravemente a algunas poblaciones sobre todo del Montsià que han sufrido inundaciones, como Masdenverge, la Ràpita, Godall y Santa Bàrbara y ha obligado a cortar vías de comunicación como la AP-7 y la línea de tren entre Ulldecona y l'Aldea. El teléfono de emergencias 112 ha recibido al menos 1.042 llamadas vinculadas con esta situación.