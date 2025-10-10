Javier Reverté delega a la alcaldía de la Ràpita más del 43% de los días del mandato

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El alcalde de la Ràpita, Javier Reverté (PSC), ha delegado sus atribuciones como alcalde durante el 43,5% de los días naturales del mandato actual, según ha publicado Semanario el Ebro. Desde el 1 de julio de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2025, Reverté ha traspasado sus funciones en 345 de los 793 días, principalmente a la primera tenencia de alcaldía.

Este elevado número de delegaciones se explica por|para su actividad en el sector privado, que a menudo lo obliga a pasar largas estancias fuera del municipio e incluso del país. Reverté, que lidera el Grup Xapo y ha sido vinculado a negocios de restauración y comercio internacional de productos alimenticios, manifestó en el 2023 su intención de ir apartándose progresivamente de la empresa privada, pero los datos muestran una actividad institucional intermitente.

Durante la primera etapa del mandato, la alcaldía ha sido delegada a Marc Brunet y, posteriormente, a Noèlia Belmonte, los dos con dedicación exclusiva al consistorio. Reverté, en cambio, no tiene sueldo fijo como alcalde y sólo percibe compensaciones por asistencia a plenos y comisiones.

El año con más delegaciones fue el 2024, con 176 días sin ejercer las funciones de alcalde. Sólo en marzo, la alcaldía estuvo delegada durante 29 días. El 2023 fueron 74, y en el 2025, hasta septiembre, han sido 95, algo que representa una reducción relativa (34,7% de los días de este año).

Reverté, en una entrevista reciente en Canal Terres de l'Ebre, ha anunciado que se volverá a presentar a las municipales del 2027, afirmando que configurará una lista con concejales dispuestos a dedicarse plenamente al gobierno municipal.