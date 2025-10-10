Detenido por provocar un accidente en la AP-7 en Ulldecona por circular bebido y contra dirección

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Área Regional de Tráfico de las Terres de l'Ebre detuvieron ayer a un hombre de 56 años como presunto autor de los delitos de conducción bajo los efectos del alcohol y conducción temeraria.

Los hechos ocurrieron en los alrededores de las 01:20 horas de la madrugada cuando los Mossos d'Esquadra fueron informados de que se había producido un accidente de tráfico en la autopista AP-7 en el punto kilométrico 344, sentido sur, dentro del término municipal de Ulldecona (Montsià).

Una vez en el lugar de los hechos los agentes observaron que en el accidente estaban implicados un camión y un turismo que había circulado en el sentido contrario a la marcha.

El conductor del camión explicó a los policías que instantes antes circulaba normalmente por la autopista AP-7 en sentido sur y de repente observó las luces de un turismo que iba hacia su posición en sentido contrario.

Este hecho provocó que el camionero tuviera que realizar una maniobra evasiva para esquivarlo pero, aun así, el turismo rozó contra la parte lateral del camión. El conductor del turismo resultó herido leve, mientras el camionero salió ileso.

Los agentes observaron que el conductor del turismo accidentado presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo el efecto de bebidas alcohólicas por lo que lo sometieron a las pruebas de alcoholemia.

El resultado dio una tasa penal de 1,23 mg/l en aire expirado, casi 5 veces la tasa máxima permitida de 0,25 mg/l, por lo que el hombre quedó detenido por dos delitos contra la seguridad vial, conducir bajo los efectos del alcohol y conducción temeraria. El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas.