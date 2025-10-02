La Diputació ofrece asistencia técnica a los pueblos para afrontar los daños de las lluvias del lunes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Diputació de Tarragona ha visitado los municipios afectados por los aguaceros de las Terres de l'Ebre de este lunes para valorar los daños y ofrecer asistencia técnica y económica. La presidenta del ente Noemí Llauradó ha apuntado que ya se están haciendo valoraciones para que las brigadas puedan intervenir la próxima semana. El coste de la asistencia técnica para los municipios de menos de 5.000 habitantes se podrán financiar al 100% si se acaba declarando la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

El alcalde de Amposta, Adam Tomàs, ha insistido en que hay que dar celeridad a las ayudas estatales porque las últimas lluvias han afectado caminos que se habían empezado a arreglar ahora, pero que habían sido perjudicados en la dana de 2023.

Agricultura se compromete a hacer «un acompañamiento adecuado y correcto» a los campesinos

La secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, se ha comprometido a «procurar un acompañamiento adecuado y correcto» a los agricultores afectados por las lluvias torrenciales de los últimos días en el Ebre. Massot pide tiempo para cuantificar los daños antes de definir posibles líneas de ayudas extraordinarias que puedan complementar los seguros o el posible apoyo del gobierno español si hay una declaración de zona catastrófica y se incluye el Baix Ebre y el Montsià.

Les principales afectaciones las ha sufrido el cultivo de arroz de variedades largas -quedaba para segar un 25%-, los olivos y los caminos rurales. Massot ha dicho que no descarta «suplementar» la línea de ayudas para la red de caminos rurales del decreto puesto incendios, que ha quedado corta.