Agricultura convocará una mesa de seguimiento de las ayudas por los aguaceros en el Ebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Agricultura ha acordado que se hará una mesa de seguimiento de las ayudas comprometidas y otras medidas estratégicas que se reclaman desde el Baix Ebre y el Montsià, después del enésimo episodio de lluvias torrenciales de este lunes. Los agricultores habían pedido una reunión de urgencia donde ha comparecido la secretaria general de Agricultura, Cristina Massot. Hay asistido organizaciones agrarias, cooperativas y alcaldes.

Como ha explicado Joan Regolf, presidente de Revolta Pagesa, se pedirá la implicación del departamento de Territori y de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en esta mesa. De hecho, una de las peticiones de los ayuntamientos es la limpieza de los barrancos para evitar que las lluvias torrenciales estropeen la red agraria constantemente.

En este sentido, el alcalde de Godall, Alexis Albiol, ha lamentado que los ayuntamientos «están invirtiendo mucho dinero» para reparar los caminos cada vez que los malogra un chaparrón, pero en pocos meses la situación se repite. «Estamos tirando dinero público», ha denunciado el alcalde. «Muchas veces valdrá más arreglar la finca que no la misma finca», ha añadido. De hecho, ha ironizado que el interior del Montsià está aportando sedimentos al Delta cada vez que los chaparrones se llevan los caminos y parte de las fincas.

Albiol ha reclamado que «es imprescindible» que se limpien los barrancos y se implique la ACA. También ha propuesto establecer un plan director que implique en todos los municipios para que los pueblos dejen de «hacer la guerra por su cuenta» a la hora de evitar que el agua destroce fincas y caminos. «Si no se hace una cosa global, pienso que estamos perdidos, porque el término desaparecerá», ha alertado.

El alcalde de Godall confía que los acuerdos comprometidos se hagan efectivos y que no quede todo «con dos golpecitos en la espalda». La mayoría de los asistentes a la reunión han salido satisfechos del encuentro, y han celebrado que « habrá más» pronto para hacer seguimiento. Susanna Castells, gerente de Semillas Certificadas Castells, ha asegurado que ven compromiso y «buena voluntad» por parte del departamento y que de entrada se ha propuesto que las pérdidas de producción se calculen según las producciones anteriores, una medida que aplauden.