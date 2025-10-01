Junts reclama medidas urgentes del Gobierno ante los daños de los temporales en el Baix Ebre y Montsià

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

La diputada de Juntos Irene Negro ha registrado recientemente preguntas en el Gobierno de la Generalitat para exigir medidas urgentes para hacer frente a los efectos del fuerte temporal que afectó a las comarcas del Baix Ebre y el Montsià los días 28 y 29 de septiembre.

Según Negro el temporal ha agravado los daños que el sector agrícola de la zona ya sufría después de una granizada anterior. Les cosechas se han visto nuevamente afectadas con campos de arroz y huerta completamente inundados así como olivos y otros cultivos del interior con pérdidas importantes.

La diputada ha reclamado al Gobierno conocer con qué rapidez prevé actuar ante esta emergencia agraria y ha planteado cuestiones concretas como: si hay acciones inmediatas previstas para proteger los campos, si se cubrirán las pérdidas que no estén protegidas por los seguros según el grado de daño de cada cosecha, y qué otras medidas contempla el ejecutivo para lindar los efectos cada vez más frecuentes y destructivos de los temporales.

Según Negro los campesinos de las Tierras del Ebro no pueden quedar desamparados cada vez que hay un episodio meteorológico extremo y hace falta una respuesta rápida y efectiva con recursos sobre la mesa para garantizar la viabilidad de las explotaciones y el futuro de un sector estratégico para el territorio.

Finalmente la diputada ha reclamado que el Gobierno actúe con previsión implementando un plan claro de apoyo al sector primario para hacer frente a las consecuencias del cambio climático que impactan con más intensidad y frecuencia en las Tierras del Ebro