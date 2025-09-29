Diari Més

Suspendidas las clases este lunes en el Montsià y el Baix Ebre por las lluvias

Protección Civil envía una alerta a los móviles de la zona

Un barranco donde baja mucha agua en las Terres de l'Ebre.

ACN

El Departament d'Educació ha decidido de acuerdo con Protección Civil suspender las clases este lunes en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre por el episodio de lluvias. Ante la previsión de lluvias torrenciales hasta al mediodía, Protección Civil ha enviado una alerta a los móviles de la zona informando de la suspensión y pidiendo que se eviten desplazamientos y actividades en el exterior. En el mensaje se alerta también del riesgo de acercarse o cruzar rieras, torrentes o barrancos.

Además, tres carreteras se encuentran cortadas por el episodio de lluvias en las Terres de l'Ebre. Son la C-12 de Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bárbara y la Sénia y la TV-3314 entre Godall y Ulldecona. Además, en l'N-340 se da paso alternativo en Amposta.

