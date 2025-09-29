Suspendidas las clases este lunes en el Montsià y el Baix Ebre por las lluvias

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Departament d'Educació ha decidido de acuerdo con Protección Civil suspender las clases este lunes en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre por el episodio de lluvias. Ante la previsión de lluvias torrenciales hasta al mediodía, Protección Civil ha enviado una alerta a los móviles de la zona informando de la suspensión y pidiendo que se eviten desplazamientos y actividades en el exterior. En el mensaje se alerta también del riesgo de acercarse o cruzar rieras, torrentes o barrancos.

Además, tres carreteras se encuentran cortadas por el episodio de lluvias en las Terres de l'Ebre. Son la C-12 de Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bárbara y la Sénia y la TV-3314 entre Godall y Ulldecona. Además, en l'N-340 se da paso alternativo en Amposta.