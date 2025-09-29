Reabiertas todas las carreteras del Ebre afectadas por las intensas lluvias

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Les carreteras del Montsià y del Baix Ebre han recuperado la normalidad después de algunas incidencias y cortes provocados por las intensas lluvias de las últimas horas. Durante la mañana han sido cortadas l'N-340 en diferentes tramos, la C-12 de Amposta en Tortosa, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona, la TV-3408 en Amposta, y la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia. Por otra parte, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 131 llamadas que han generado 112 expedientes. Casi la mitad desde llamadas provenían del Montsià (48%%). Por su lado, los Bomberos de la Generalitat han atendido 26 servicios entre las 7.00 y las 13.00 horas.