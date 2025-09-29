Protección Civil hace un llamamiento a la prudencia por las lluvias y alerta de que el riesgo persistirá hasta al mediodía

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil ha hecho un llamamiento a la prudencia por el episodio de lluvias que afecta a las Terres de l'Ebre y ha asegurado que el riesgo persistirá hasta al mediodía. La jefa del servicio de gestión de emergencias de Protección Civil, Montse Font, ha reconocido a ACN que la situación es «complicada» esta mañana y que la previsión es que haya tanto lluvia, como granizadas y fuerte viento. Por eso, ha insistido en la necesidad en evitar desplazamientos innecesarios y tener especial atención en barrancos y zonas inundables, así como consultar el estado de las carreteras si no se puede evitar el desplazamiento.

Hasta ahora, el 112 ha recibido 64 llamadas, hay varias carreteras cortadas y hay problemas con el suministro eléctrico en Mas de Barberans y la Galera. Sobre el estado del tráfico, Font ha indicado que la situación es muy cambiante, ya que se producen acumulaciones de agua y eso obliga a ir cerrando y abriendo las vías. Según el Servei Català de Trànsit (SCT), se encuentran cortadas la C-12 de Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona, l'N-340 entre la Ràpita y Alcanar y se da paso alternativo a Amposta y la TV-3408 está cortada entre Amposta y la Ràpita.

A consecuencia del temporal, se han suspendido las clases en el Montsià y el Baix Ebre y eso afecta a unos 25.000 alumnos, según ha concretado Font.