Parlon, en relación con las lluvias en el Ebre: «lo peor ya ha pasado» y no ha habido incidencias graves

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado este lunes en relación con las lluvias en el Ebre que lo peor ya ha pasado y no ha habido incidencias graves. En rueda de prensa, Parlon ha indicado que la población se ha tomado seriamente los consejos de protección y ha añadido que si se confirma que el episodio de lluvias va «a la baja» se enviará una nueva alerta para que la población afectada por la suspensión de clases sepa que el martes se recuperará la normalidad en las escuelas.

Con todo, tanto ella como Santi Segalà, jefe del Área de Predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), han pedido no «bajar la guardia». «Cuando llueve sobre mojado es importante continuar en alerta», ha indicado la consellera, que ha pedido «prudencia». A las 12h se reunirá nuevamente el comité técnico del plan Inuncat para hacer seguimiento de la situación.