Las lluvias en el Ebre dejan sin luz abonados de la Ràpita, Campredó y la Galera

Las lluvias en las Terres de l'Ebre han provocado afectaciones en el servicio eléctrico en diferentes municipios, según han apuntado fuentes de Endesa. El municipio que más las ha sufrido ha sido Mas de Barberans, que desde las 22.40 horas del domingo hasta cerca de las 10 de la mañana de este lunes ha sido sin suministro. Las dificultados para acceder al área de la incidencia ha dificultado las reparaciones. Ante la previsión de que la avería pudiera alargarse, la empresa había movilizado dos grupos electrógenos, que ahora serán reubicados en otros puntos.

Este lunes por la mañana también hay falta de suministro en zonas de la Ràpita, y en Campredó y la Galera hay un centenar de abonados sin luz.