Ya sólo queda cortada la TV-3314 entre Godall y Ulldecona y se da paso alternativo en la N-340 en Amposta

Imagen del barranco de la Galera a la altura de Masdenverge, este lunes por la mañana.ACN

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las carreteras de las Terres de l'Ebre han ido recuperando la normalidad poco a poco y ya sólo queda cortada a la circulación la TV-3314 entre Godall y Ulldecona. En la N-340, que ha estado cortada entre Ràpita y Alcanar pero ya se ha reabierto, se da paso alternativo en Amposta. Las otras vías afectadas a primera hora de la mañana eran la C-12, la TP-3311 y la TV-3408, las cuales ya se encuentran operativas.

Las fuertes lluvias han obligado también a suspender el transporte escolar en el Baix Ebre y el Montsià y hay incidencias en el servicio de bus interurbano. En este sentido, el bus exprés Alcanar-Tortosa se desvía por l'Aldea pero hay retrasos en todos los autobuses que pasan por l'Aldea.

En líneas generales, hay afectaciones en las líneas Tortosa-Deltebre, Tortosa-Amposta-Vinaròs y Alcanar-Amposta-Barcelona y Tarragona.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha rebajado a nivel naranja la alerta por lluvias torrenciales en el Baix Ebre y el Montsià, en concreto al nivel 3 de 6. El domingo, la alerta se había situado en 5 de 6. Este lunes todavía se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos. En paralelo, el aviso por acumulación de lluvia se mantiene en 4 de 6. Se pueden superar los 200 litros en 24 horas hasta las 14 horas de este lunes.