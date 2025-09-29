Illa se reúne con el Centro de Coordinación Operativa para hacer seguimiento de las lluvias en el Ebre

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido telemáticamente con el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT).Presidencia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido telemáticamente con el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) para conocer la evolución de las lluvias torrenciales que afectan a varias comarcas de las Terres de l'Ebre. «Muchas gracias a los servidores públicos por vuestro compromiso y vuestra tarea», ha añadido el presidente a través de su cuenta a la red X.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido hasta las 12 horas el aviso rojo por acumulación de lluvias en el Ebre. Se pueden registrar 180 litros en pocas horas en el prelitoral sur de la demarcación de Tarragona. Y el Departament d'Educació ha suspendido las clases este lunes en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre.