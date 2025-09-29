Tres carreteras cortadas por el episodio de lluvias en las Terres de l'Ebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Tres carreteras se encuentran cortadas por el episodio de lluvias en las Terres de l'Ebre. Son la TP-3311 entre Santa Bárbara y la Sénia, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona y la TV-3408 entre Amposta y la Ràpita. Además, la N-340 ha estado cortada entre la Ràpita y Alcanar pero ya se ha reabierto y solo se da paso alternativo en Amposta. La C-12 entre Amposta a Tortosa ha estado cortada desde primera hora de la mañana hasta las 10, momento en que se ha reabierto a la circulación.

Los Bombers de la Generalitat han recibido 13 avisos hasta las siete de la mañana, ninguno de ellos destacado. Por otra parte, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 47 llamadas hasta las seis de la mañana relacionadas con el episodio de lluvias. Las zonas con más llamadas han sido el Baix Ebre (16) y el Montsià (16). Por municipios destacan Xerta (16) y Amposta (9).

En cuanto a la actuación de los Bombers, durante la pasada noche y hasta las 7.30 horas, han recibido avisos de Amposta (7), l'Aldea (2), Tivissa (1), Santa Bàrbara (1), Xerta (1) y Deltebre (1).

Por otro lado, el mismo cuerpo ha recibido tres avisos en las comarcas de Lleida. En concreto, en Balaguer, Lleida y Vila-sana.

Los Bombers mantienen el refuerzo de su dispositivo operativo en las comarcas en las que se prevé más afectación. En este sentido, a primera hora de este lunes, han desplazado efectivos de las unidades GRAE (Grupo de Actuaciones Especiales), GRAF (Grupo de Actuaciones Forestales) y un helicóptero a parques de Bombers y unidades de las comarcas del sur de Cataluña.

Incidencias en el transporte

Las fuertes lluvias han obligado también a suspender el transporte escolar en el Baix Ebre y el Montsià y hay incidencias en el servicio de buzo interurbano. En este sentido, el bus exprés Alcanar-Tortosa se desvía por l'Aldea pero hay retrasos en todos los autobuses que pasan por l'Aldea.

En líneas generales, hay afectaciones en las líneas Tortosa-Deltebre, Tortosa-Amposta-Vinaròs y Alcanar-Amposta-Barcelona y Tarragona.