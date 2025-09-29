La Aemet extiende hasta las 12 horas el aviso rojo por acumulación de lluvias en el Ebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido hasta las 12 horas el aviso rojo por acumulación de lluvias en el Ebre. Se pueden recoger 180 litros en pocas horas en el prelitoral sur de la demarcación de Tarragona. La Aemet avisa de peligro extremo por lluvias torrenciales.

De hecho, Amposta ha registrado 246 litros por metro cuadrado desde este domingo al mediodía y Mas de Barberans ha alcanzado los 168,6. También destaca el registro en los Alfacs (155,9) y en el Parque Nacional de los Ports (155,9), mientras que en Tivissa se han acumulado 105 litros por metro cuadrado. El Departament d'Educació ha decidido de acuerdo con Protección Civil suspender las clases en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià.

Uno de los municipios que ha registrado más agua ha sido Amposta. Su alcalde, Adam Tomàs, ha explicado a ACN que prevén que pueda haber alguna afectación en caminos e instalaciones deportivas. Sin embargo, ha destacado que en el pabellón esta vez no ha entrado agua, ya que las bombas la han podido recoger.

En Deltebre se han despertado con algunas calles inundadas con un palmo de agua. Según fuentes municipales son zonas donde cuando hay alta intensidad de lluvia acostumbra a acumularse agua y desde primera hora la brigada está evaluando posibles daños. Con todo, no tienen constancia de desperfectos importantes. También se revisan las escuelas, que están cerradas como en todas las Terres de l'Ebre. El resto de equipamientos municipales están cerrados, excepto el ayuntamiento y el Consell de Riumar. El CAP no presta atención primaria y tan sólo recibe urgencias.

En l'Aldea han caído unos 109 litros por m2 hasta primera hora de este lunes. Desde el consistorio han apuntado que tienen campos inundados, si bien tienen que revisar la afectación en caminos. En el núcleo urbano no han tenido incidencias y por precaución mantienen cerrados todos los equipamientos municipales, a excepción del ayuntamiento, que está abierto.

La situación tampoco es preocupante en Alcanar donde durante la noche han caído hasta 40 litros por m2 en 30 minutos. La lluvia les ha dado una tregua a primera hora, hecho que está ayudando a drenar toda la que ha caído desde este domingo. Por ahora no tienen incidencias destacables y confían en poder activar la maquinaria para retirar piedras que hayan podido afectar caminos rurales.

Tampoco en Ulldecona han tenido que lamentar daños por ahora. Hasta la madrugada, al núcleo de los Valentins habían caído 80 litros, si bien en el núcleo urbano la lluvia ha sido más escasa. Por ahora no les constan afectaciones ni en calles ni en aparcamientos soterrados. El CAP sólo atiende urgencias, ya que muchos profesionales de atención primaria no han podido llegar al centro.

Con respecto a las intensidades, las lluvias han dejado registros de 52,4 litros por metro cuadrado en media hora en Amposta y 27,6 en l'Aldea, según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La Conferencia Hidrográfica del Ebro ha informado también de la posibilidad de crecida de los barrancos de Pixadors, a Vinaixarop y Rocaborba, en el Baix Ebre.