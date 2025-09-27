Ponencia del Congreso Internacional de Ebrenses en la II Guerra Mundial a cargo de Xosé Manoel Núñez-Seixas sobre la División AzulAriadna Escoda

Les historias locales y nacionales marcan el Congreso Internacional de Ebrenses en la II Guerra Mundial, que encara el último fin de semana de programación en Amposta.

Les vivencias de vecinos de las Terres de l'Ebre salen a la luz a través de investigaciones hechas por historiadores locales, con trabajo de campo e investigaciones documentales.

«Hemos intentado estirar el hilo de historias particulares para generar una historia colectiva, porque consideramos que se merecen que se conozcan», ha aseverado el presidente de la asociación Amics i Amigues de l'Ebre, Marc March.

El programa también cuenta con primeras espadas que ponen el foco en historias de catalanes y españoles que vivieron el drama del exilio y las deportaciones en los campos nazis.