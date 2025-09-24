La UGT reclama agilizar los trámites administrativos y urbanísticos del futuro helipuerto 24 horas de Móra d'Ebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La UGT reclama "agilizar los trámites administrativos y urbanísticos" del futuro helipuerto de 24 horas de Móra d'Ebre. A través de un comunicado, el sindicato lamenta que no exista un "calendario firme" ni una fecha de inicio de obras de las instalaciones, expresa una "profunda preocupación" por la "lentitud" en la ejecución del proyecto. Por eso, la UGT exige "transparencia y participación ciudadana" porque consideran que "no se puede esperar más" sin el helipuerto. Asimismo, reclaman un "cronograma claro" sobre la construcción de la infraestructura. "Las administraciones no pueden demorar más una infraestructura que es una necesidad básica y no un lujo para preservar la equidad sanitaria en las Tierras del Ebro", afirman.